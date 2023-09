Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai solide relații diplomatice ale Ucrainei in timpul razboiului, cea cu Polonia, s-a deteriorat brusc și rasunator in mai puțin de doua luni, pe fondul crizei cerealelor de la Kiev și al campaniei electorale cruciale de la Varșovia. In fapt, nucleul dur al declarațiilor belicoase a…

- Ministrii Agriculturii din Slovacia si Ucraina au convenit sa puna la punct un sistem de licente pentru tranzactiile cu cereale, ceea ce va permite ridicarea embargoului privind importul a patru produse agricole ucrainene in Slovacia, dupa ce noul sistem de licente va fi functional, a anuntat joi Ministerul…

- Un element trecut cu vederea in scandalul care a dus la intreruperea meciului Romania-Kosovo (2-0) timp de aproape o ora zeci și va atrage sancțiuni pentru Romania din partea UEFA este cel de-al doilea banner, „Basarabia e Romania”, ridicat doua randuri mai sus fața de cel cu „Kosovo e Serbia”, scrie…

- In luna mai, Uniunea Europeana a autorizat cinci state membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia) sa interzica comercializarea pe teritoriul lor a graului, porumbului, rapitei si semintelor de floarea-soarelui din Ucraina, conditia fiind sa nu impiedice tranzitul catre alte tari. Masura,…

- Premierul ungar Viktor Orban s-ar putea sa nu mai fie singurul lider din Uniunea Europeana și NATO care se opune ajutorului militar pentru Ucraina dupa alegerile generale din 30 septembrie din Slovacia, potrivit The New York Times. Partidul lui Robert Fico, fostul premier care are numai cuvinte de lauda…

- Peste 200 de centre de inrolare militara au fost perchezitionate in Ucraina pentru a eradica un sistem de coruptie ce permite celor chemati in armata sa scape de aceasta, a anuntat marti Parchetul, in plina contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. „Fortele de ordine au descoperit sisteme de coruptie…

- Rusia a recrutat agenti operativi in Polonia, pentru a declanșa atacuri asupra convoaielor militare care traverseaza aceasta țara spre Ucraina. Informația a fost publicata de ziarul The Washington Post, care citeaza surse militare.

- Noi cresteri de taxe in Romania slabesc granitele, cresc contrabanda si scad sansele aderarii la Schengen, noteaza publicatia. Pentru Europa de Est, tragedia ucraineana atinge o coarda sensibila nu doar datorita proximitatii sale, ci si pentru ca povestile despre ocupatia sovietica sunt inca inradacinate…