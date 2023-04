Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Urtoi, consilier onorific al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost ales director general al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR), el urmand sa ocupe aceasta functie pana la organizarea unui concurs pentru desemnarea noii conduceri a institutiei. Fii la curent cu…

- „Scopul meu clar este securizarea proiectului A8 integral". Ne-a declarat ieri noul director. Catalin Urtoi a primit miercuri acceptul colegilor sai din Consiliul de Administratie sa asigure conducerea Companiei Nationale de Investitii Rutiere pana la organizarea concursului pentru desemnarea conducerii…

- „Banuiam ca nimeni din cei sapte membri ai Consiliului de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere nu-si va depune candidatura pentru functia de director general, iar riscul era sa se blocheze compania", ne-a explicat Catalin Urtoi de ce a decis sa candideze pentru interimatul sefiei…

- CONTROL RIGUROS… Catalin Urtoi, membru in Consiliul de Administrație al Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere (CNIR) și consilierul personal al ministrului transportului Sorin Grindeanu, a fost ieri peste 6 ore in control pe VO Barlad, alaturi de constructorul SC Concelex- antreprenor. Acesta…

- Catalin Urtoi, consilierul onorific al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, sustine ca autostrada A7 Ploiesti-Pascani va fi finalizata in anul 2025, cu un an mai devreme decat este prevazut in PNRR, in timp ce autostrada A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures va fi gata pana in anul 2030. Fii…

- VIDEO. Catalin Urtoi, membru CA al CNIR, consilier al ministrului Transporturilor: Drumul Expres Botoșani–Suceava a fost prioritizat Catalin Urtoi, membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), consilier al ministrului Transporturilor a declarat astazi intr-o…

- UPDATE: Ulterior, intr-o postare pe Facebook, Catalin Urtoi precizeaza ca nu este inregimentat politic si ca nu este membru in niciun consiliu de administratie. ”Sunt in continuare o persoana civica suta la suta si nu doar declarata, iar documentele si activitatea mea justifica acest lucru. Nu sunt…