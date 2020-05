Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis cu 5.000 de lei pentru declarațiile privind autonomia Ținutului Secuiesc. Amenda a fost aplicata pentru ca declaratiile presedintelui au incalcat dreptul la demnitate pe criteriul de apartenența etnica/naționala.…

