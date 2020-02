Stiri pe aceeasi tema

- CNAS a transmis, joi, o serie de clarificari cu privire la acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantina, intre acestea numarandu-se faptul ca durata concediilor medicale pentru carantina nu se cumuleaza cu durata concediilor medicale pentru alte afecțiuni.Citește și: S-a…

- Potrivit instrucțiunilor pentru eliberarea concediilor medicale in caz de carantina, "in scopul prevenirii imbolnavirilor, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantina". Regulile ii vizeaza pe cei asigurați medical in Romania, susține ziare.com.Conform sursei citate, mai intai,…

- Autoritatile romane au stabilit ca, la sosirea pe teritoriul Romaniei, toti calatorii asimptomatici din zonele afectate de coronavirus, respectiv Hubei (China), cele 11 localitati din Italia, dar si persoanele care inca se mai afla pe nava de croaziera Diamond Princess vor intra direct in carantina,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale din Turkmenistan, pana la 31 martie vor fi efectuate controale medicale suplimentare in toate punctele...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turkmenistan ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in intervalul 17 februarie ndash; 31 martie 2020 vor fi efectuate controale medicale suplimentare in toate…

- Raniții care au supraviețuit incendiului din clubul Colectiv vor beneficia de tratament platit de statul roman pe intreaga durata a vietii – un proiect de lege in acest sens a fost adoptat luni de Senat. Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputaților fiind for decizional in acest caz.Propunerea…

- Politistii efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa dupa ce un detinut a decedat din cauza unor afectiuni medicale, la Penitenciarul Targu Jiu, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. "Un barbat de 45 de ani a decedat ca urmare a unor afectiuni…

- Spre deosebire de anii precedenți, cand crizele biliare ii aduceau pe cei mai mulți dintre timișoreni la spital de Craciun, patologia prezentata anul... The post Urgențe medicale de Sarbatori: ce afecțiuni au fost mai frecvente appeared first on Renasterea banateana .