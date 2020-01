CNAS a semnat, marti, un Contract de finantare in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA), care are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de management. Acest sistem va permite elaborarea de rapoarte, analize si studii menite sa optimizeze si sa consolideze capacitatea decizionala a CNAS, prin prelucrarea datelor specifice colectate in Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), potrivit news.ro.

Potrivit unui comunicat de presa, in baza contractului, CNAS va beneficia de finantare nerambursabila de la Autoritatea de Management…