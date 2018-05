Vom prezenta, pe larg, doar UNA din sutele de combinații de la nivelul CNADNR/CNAIR, in care prejudiciul este un „mizilic” de doar 25 milioane de euro!!! Repetam, chiar cu riscul de a fi enervanți: ne referim doar la O SINGURA COMBINAȚIE pe partea de revendicari contractuale, „claimuri”, așa cum li se spune in limbaj tehnic, fara sa luam in calcul achizițiile publice, contractele de modernizare sau construire drumuri naționale și autostrazi, cele pentru implementarea rovinietei sau altele asemenea, derulate de...