Stiri pe aceeasi tema

- Infiltratiile de la Podul suspendat peste Dunare nu pun in pericol finalizarea proiectului in conditii de siguranta.Aparitia recenta a infiltratiilor la blocurile de ancoraj de la Podul suspendat peste Dunare de la Braila nu afecteaza structura podului si nici nu pun, in viitor, in pericol siguranta…

- Aparitia recenta a infiltratiilor la blocurile de ancoraj de la Podul suspendat peste Dunare de la Braila nu afecteaza structura acestuia si nici nu pun, in viitor, in pericol siguranta circulatiei, reprezentand o situatie neprevazuta pe care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Aparitia recenta a infiltratiilor la blocurile de ancoraj de la Podul suspendat peste Dunare de la Braila nu afecteaza structura podului si nici nu pun in pericol, in viitor, siguranta circulatiei, reprezentand o situatie neprevazuta pe care constructorul o trateaza cu prioritate, anunta CNAIR

- Lucrarile de ridicare si montare a cablurilor la Podul suspendat peste Dunare vor afecta partial navigatia pe fluviu, in perioada 31 mai-19 iunie, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Lucrarile de ridicare si montare a cablurilor la Podul suspendat peste Dunare vor afecta partial navigatia pe fluviu, in perioada 31 mai - 19 iunie, potrivit informatiilor facute publice, duminica, de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In perioada 31.05.2021 - 19.06.2021,…

- Traficul rutier a fost reluat joi, incepand cu ora 14:00, in integralitate, pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, ridicandu-se restrictiile ce au fost impuse pe fondul lucrarilor desfasurate pentru reabilitarea acestuia, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, marti, ca a inceput operatiunea de ridicare a platformei de lucru la Podul suspendat peste Dunare, cu ajutorul careia vor fi trase cele doua cabluri de otel, care vor sustine tablierul, respectiv calea de rulare a podului.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat recent, pe retelele de socializare, o serie de imagini de pe santierul drumului de legatura cu Podul suspendat peste Dunare, alaturi de mesajul "Au inceput lucrarile premergatoare la drumurile de acces de la podul Braila".…