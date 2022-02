Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat, vineri, referitor la contestatia depusa de Astaldi pentru Sibiu-Pitesti, sectiunea 3 (Tigveni-Cornetu), ca aceasta este tardiva. “Astaldi vrea, de fapt, sa prelungeasca termenul-limita pentru depunerea ofertelor pentru ca nu are inca toate documentele pregatite ca sa participe la licitatie. Astaldi nu a facut nicio contestatie in 2020 in faza de precalificare, desi vorbim fix de aceeasi documentatie. Asa-zisa problema a Studiului de Fezabilitate este una falsa pentru ca acesta este ilustrativ, conform legislatiei. Constructorul este…