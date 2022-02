CNAIR a transmis spre publicare anuntul de participare in SICAP privind documentatia de atribuire pentru contractul de ”executie lucrari autostrada Buzau – Focsani, pe doua tronsoane in lungime de 15,54 km”. „Marti, 1 februarie 2022, CNAIR a initiat, prin transmiterea spre publicare a anuntului de participare in SICAP documentatia de atribuire pentru contractul de executie lucrari autostrada Buzau – Focsani, pe doua tronsoane in lungime de 15,54 km, respectiv: tronson 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii, in lungime de 4,60 km; tronson 4 km 71+500 – km 82+440 Mandresti Munteni – Focsani Nord,…