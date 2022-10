Santierul Tronsonului I al Drumului Expres Craiova-Pitesti continua sa mearga mai greu decat un melc. CNAIR continua sa pasuiasca firma italiana Tirrena Scavi, de mai bine de un an. Ritmul in care s-a lucrat pe tot parcursul acestui an a aratat clar ca e imposibil ca italienii sa duca la bun sfarsit lucrarea pana la finalul lui 2022, asa cum este specificat in contract. Cu toate acestea, CNAIR a declarat destul de multa vreme ca lucrarile sunt in grafic, cu toate ca era vizibil chiar si pentru cei care nu sunt specialisti ca lucrurile nu merg bine. In 10 luni s-a lucrat doar 12,59% din proiect.…