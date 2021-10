Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat joi, 30 septembrie, postul Antena 1 cu suspendarea emisiei timp de 10 minute, intre orele 19,00 si 19,10. Cauza este incalcarea legislatiei audiovizuale in cazul celor doi gemeni, care au decedat dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiesti. CNA s-a autosesizat , dar a primit si sesizari in cazul gemenilor și a felului in care a fost tratat subiectul. Membrii Consiliului au analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate, pentru sapte editii ale emisiunii “Acces direct”, difuzate in perioada 6-14 septembrie.…