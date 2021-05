Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, a semnat recent alte 11 contracte de finanțare, in valoare totala de 124 milioane lei, pentru a sprijini spitalele și centrele sociale in combaterea pandemiei SARS-CoV-2,…

- Firma internaționala de avocatura CMS a asistat compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, cu privire la contractarea unei finanțari in valoare de 1,25 miliarde lei de la BRD pentru achizitia de participatii si realizarea de investitii directe in proiecte eoliene…

- Firma internaționala de avocatura CMS a asistat compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, cu privire la contractarea unei finanțari in valoare de 1,25 miliarde lei de la BRD pentru achizitia de participatii si realizarea de investitii directe in proiecte eoliene…

- ”Patria Bank informeaza investitorii cu privire la faptul ca in sedinta din data de 30 martie 2021 Consiliul de Administratie al bancii a aprobat prelungirea mandatului Danielei Elena Iliescu in functia de director general pentru o perioada de sase luni. De asemenea, in aceeasi sedinta Consiliul de…

- Consiliul Concurenței a sancționat cu 6,9 milioane lei (aprox. 1,4 milioane euro) șase companii care ofera servicii de alimentație publica (food & beverage) in incinta Aeroportului Internațional Henri Coanda București pentru fixarea prețurilor. Aeroportul Internațional Henri Coanda București a incredințat,…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a finalizat transferul de proprietate asupra cladirii Bucharest Financial Plaza, fostul sediu al companiei din Calea Victoriei, catre Immofinanz, unul dintre cele mai importante grupuri imobiliare din Europa Centrala și de Est. Immofinanz intenționeaza sa reamenajeze proprietatea…

- Deschiși pentru business: Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comerciala Romana (BCR) a crescut cu 7,4% an pe an la 31 decembrie 2020, susținut atat de segmentul retail, cat și de cel corporate Credite nou acordate in lei, in valoare de 8 miliarde de lei in 2020 catre segmentul…