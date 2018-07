Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Ana Maria Popescu si-a asigurat medalia de bronz in proba individuala de spada feminin, in cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Wuxi (China), dupa ce s-a calificat in semifinalele competitiei. In sferturi, Ana Maria Popescu a invins-o pe ucraineanca Olena Krivitka (15-11) si va lupta…

- Romanca Ana Maria Popescu s-a calificat in sferturile probei individuale de spada feminin, din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Wuxi (China). Pe tabloul principal, Ana Maria Popescu le-a invins consecutiv pe japoneza Kanna Oishi (15-9), italianca Rossella Fiamingo (15-8) si…

- Delegația Romaniei care participa la Campionatele Mondiale de scrima de la Wuxi (China) va fi compusa din noua sportivi și doi antrenori, Competiția are loc in perioada 19-27 iulie. Pentru acomodarea cu fusul orar si pregatirea concursului, scrimerii romani vor efectua un ultim cantonament la Hong Kong,…

- Canotorul moldovean Oleg Tarnovschi a cîștigat medalia de bronz la Campionatul European de caiac canoe, care s-a desfașurat la Belgrad. Pe distanța 500 metri el a înregistrat timpul 1:48.454, fiind întrecut de cehul Martin Fuksa (1:47.404) și germanul Sebastian…

- Echipa de handbal masculin Potaissa Turda a castigat joi, pe teren propriu, medalia de bronz a Ligii Nationale, dupa ce a invins formatia CSM Bucuresti, cu scorul de 21-20 (13-13), in cea de-a treia partida, decisiva, din finala mica a competitiei.

- Atleta chineza Liang Rui a stabilit un nou record mondial in proba de 50 km mars din cadrul Campionatelor Mondiale pe echipe de la Taicang (China), cu timpul de 4h 04 min. 36 sec., aducand Chinei titlul feminin la aceasta competitie. In varsta de 23 de ani, Liang a devansat-o pe compatrioata…

- Ieseanca Miruna Daria Lehaci continua sa impresioneze in sahul mondial. La un an dupa ce a cucerit titlul mondial scolar, la Iasi, la categoria F 13 ani, sahista ieseana a reusit un nou rezultat de exceptie. Sportiva legitimata la CS Politehnica Iasi a obtinut medalia de bronz la Campionatul Mondial…

- Luptatorul de stil greco-roman Daniel Cataraga a ratat medalia de bronz la Campionatele Europene de la Kaspiisk. Compatriotul nostru, care a evoluat in categoria de greutate de pana la 72 de kilograme, a fost invins in lupta decisiva de georgianul Iuri Lomadze.