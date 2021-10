Stiri pe aceeasi tema

- Tanara luptatoare constantean Andreea Beatrice Ana, sportiva formata la CS Mangalia, a ratat de putin șansa de a lupta in semifinalele categoriei 55 kg, la Campionatul Mondial de seniori, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, in Norvegia, la Oslo. Andreea Ana a pierdut la challenge meciul…

- Sportivul roman Maxim Vasilioglo s-a oprit in optimile de finala ale cat. 79 kg la lupte libere, duminica, la Campionatele Mondiale de la Oslo, potrivit Agerpres. Vasilioglo a trecut in calificari de estonianul Erik Reinboek, dar a pierdut in optimi in fata georgianului Nika Kenceadze.…

- Romania a incheiat Campionatele Mondiale de lupte pentru juniori de la Ufa (Rusia) cu o singura medalie, una de bronz, obtinuta de Amina Roxana Capezan, vineri, la cat. 65 kg. Sambata, Manuel Stoica a ratat medalia de bronz la cat. 63 kg, lupte greco-romane, fiind invins in meciul decisiv de iranianul…

- Alina Vuc a fost invinsa de bulgaroaica Miglena Gheorghieva Seliska, vineri, la lupte libere, in optimile de finala ale cat. 50 kg, la Jocurile Olimpice. Vuc (27 ani), care la Rio, in 2016, s-a clasat doar pe locul 18, a pierdut destul de clar confruntarea cu adversara sa, nereusind sa o puna in dificultate…

- Sportiva romana Andreea Beatrice Ana va intra joi in concursul olimpic feminin de lupte libere, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, contra Vanesei Kolodinskaia din Belarus, in faza optimilor de finala. Andreea Ana, 20 ani, are in palmares doua medalii de bronz la Europenele din 2019 si 2021 la…

- Sportiva româna Kriszta Incze a ratat miercuri calificarea în finala mica a probei de lupte libere la categoria 62 de kilograme din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Incze pierduse calificarea în semifinale marți, dar a avut ulterior șansa recalificarilor. Incze, 25 ani,…

- Sportivul român Alin Alexuc a pierdut luni confruntarea cu iranianul Amin Mirzazadeh în recalificarile categoriei 130 kg la lupte greco-romane din cadrul JO Tokyo 2020. Alexuc, care va ocupa locul 7 în clasamentul final al categoriei, pierduse în optimile de finala în…

- In timp ce mare parte dintre componeții echipei olimpice a Romaniei au ajuns cu bine la Tokyo și și-au inceput antrenamentele, in Complexul Olimpic Sydney 2000 din Izvorani nerabdarea este din ce in ce mai greu de infranat pentru cei ramași. Pentru a uita de emoții, sportivii din lotul olimpic de lupte…