- Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, duminica, la Castello, in faza grupelor principale ale CM din Spania, dupa ce a obtinut a doua victorie din grupa C preliminara, scor 38-17 (14-9), cu Kazakstan, potrivit news.ro. In al doilea meci al etapei grupei se intalnesc Iran si Norvegia.Principalele…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, duminica, in faza grupelor principale ale Campionatului Mondial din Spania, dupa ce a obtinut a doua victorie in grupa preliminara, cu un scor categoric 38-17 (14-9), impotriva Kazakstanului.

- Opt partide s-au disputat sambata, in grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin, din Spania. Nationala Romaniei va disputa, duminica, a doua partida in grupa C, cu Kazakhstan.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a debutat cu victorie in grupa C a Campionatului Mondial din Spania, scor 39-11 (20-3), cu reprezentativa Iranului. Al doilea meci al zilei in grupa este intre Norvegia si Kazakhstan.

- Meciurile nationalei de handbal feminin a Romaniei la Campionatul Mondial din Spania pot fi urmarite, din 2 decembrie, pe LookSport, potrivit news.ro. Cea de-a 25 a editie a turneului are loc in Spania si este pentru prima oara cand participa 32 de echipe, in loc de 24, cate jucau pana acum.…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va zbura, miercuri, spre Castello, unde va debuta, la finalul saptamanii, impotriva Iranului, la Campionatul Mondial din Spania. Echipa Romaniei bifeaza a 25-a participare la Mondiale, fiind in continuare singura reprezentativa care a participat la toate editiile.…

- Forul international de handbal a anuntat ca toti participantii la Campionatul Mondial feminin, care debuteaza în 1 decembrie, trebuie sa fie vaccinati anti-Covid 19 sau sa faca dovada trecerii prin boala, iar la sosire trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, nu mai vechi de 72…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, la Mioveni, reprezentativa Insulelor Feroe, scor 26-19 (15-14), in primul meci din grupa 2, faza a doua a calificarilor la Campionatul European din 2022. Principalele marcatoare tricolore au fost Pintea 9 goluri si Bazaliu 6. Din…