Naționala Norvegiei s-a calificat în finala Campionatul Mondial de handbal feminin, dupa ce a trecut fara probleme de reprezentativa Spaniei, scor 27-21.

Pentru titlul mondial, Norvegia se va duela cu Franța. În meciul pentru locul 3 se vor întâlni Danemarca și Spania.

Finalele pentru medalii sunt programate duminica (19 decembrie).



\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF4\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Norway are an established powerhouse and with their win against Spain, they have just secured their 30th medal across all major international competitions \uD83D\uDCAF…