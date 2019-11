Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta Sporturilor a dezvaluit in exclusivitate ca intreg lotul de handbal feminin al Coronei Brașov e suspect de dopaj. Și ca 3 jucatoare au fost deja notificate oficial. Luni seara, autoritațile - inclusiv președintele FRH, Alexandru Dedu - confirmasera ca pe lista jucatoarelor notificate ar fi Cristina…

- ANAD a intrat in posesia unor informații ca jucatoarele de la Corona Brașov au apelat la o terapie interzisa de regulamentul WADA: terapie cu laser intravenos! Practic, este o metoda pe care WADA nu o accepta fiindca se specifica in mod clar ca e interzisa orice forma de manipulare a sangelui. ANAD…

- Cu câteva zile înaintea participarii la Campionatul Mondial din Japonia, echipa naționala de handbal feminin a primit o lovitura grea, potrivit ProSport. Federația Româna de specialitate a fost notificata în privința unor componente ale lotului lui Tomas Ryde, ca ar fi folosit…

- Echipa naționala de handbal feminin a primit luni o lovitura sub centura, cu cateva zile inaintea participarii la Campionatul Mondial din Japonia.Conform ProSport, Federația Romana de specialitate a fost notificata in privința unor componente ale lotului lui Tomas Ryde, ca ar fi folosit niște…

- Nationala feminina de hanbal va pleca in Japonia, la Kumamoto, unde va avea loc Campionatul Mondial de handbal feminin, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Potrivit site ului FRH, Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…

- Naționala de handbal feminin a României s-a reunit la Cluj-Napoca pentru un stagiu de pregatire centralizata în vederea participarii la CM din Japonia. Cristina Neagu ramâne marea absența a tricolorelor, selecționerul Tomas Ryde precizând ca sunt șanse foarte mici ca jucatoarea…

- Antrenorul Tomas Ryde a declarat, marti, la Sala Apollo, ca desi a convocat-o pe Cristina Neagu la echipa nationala de handbal feminin pentru meciurile cu Ucraina si Insulele Feroe, din preliminariile Campionatului European din 2020, ea nu va putea intra pe teren decat dupa inca o luna de recuperare.…