David Popovici s-a clasat, joi,, pe pozitia a patra in finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori (13-18 decembrie 2022), de la Melbourne (Australia), potrivit news.ro.

Andrei Anghel s-a calificat, joi, in semifinalele probei de 50 m spate la Campionatul Mondial de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori (13-18 decembrie 2022) de la la Melbourne (Australia), potrivit news.ro.

David Popovici s-a oprit in seriile probei de 400 m liber, la Campionatul Mondial de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori (13-18 decembrie 2022) de la la Melbourne (Australia).

David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber cu un nou record mondial de juniori.

Sportivul David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de Natatie in bazin scurt de la Melbourne.

Dublul campion mondial David Popovici a fost invins de Daniel Cristian Martin in finala probei de 100 m mixt, care nu se numara printre favoritele sportivului dinamovist, sambata, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, anunța Agerpres.

Dublul campion mondial David Popovici a obtinut o victorie detasata in finala probei de 200 m liber, vineri, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, anunța Agerpres.

Sportivul David Popovici (CS Dinamo) a castigat, joi, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul Campionatului National in bazin scurt, competitie care se desfasoara la Otopeni, anunța News.ro.