Reprezentativele Olandei și Argentinei s-au impus in meciurile de sambata seara, din optimi, și s-au calificat in faza urmatoare a Cupei Mondiale 2022 din Qatar. Selectionata Olandei s-a calificat in sferturi dupa ce a invins echipa SUA cu scorul de 3-1, pe „Khalifa International Stadium" din Ar-Rayyan, in primul meci din optimi. Echipa antrenata de Louis van Gaal a facut un joc tactic foarte bun si s-a impus prin golurile marcate de Memphis Depay ('10), Daley Blind ('45+1) si Denzel Dumfries ('81). Americanii au punctat Haji Wright ('76).