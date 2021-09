Stiri pe aceeasi tema

- Fara Cristina Neagu, nationala de handbal feminin va fi din nou in grupa cu Norvegia la Campionatul Mondial din Spania. Selectionerul Adrian Vasile considera aceasta ca un fapt pozitiv Nationala de handbal feminin a Romaniei va evolua in grupa C, la Campionatul Mondial din acest an, cu reprezentativa…

- Preturile la locuinte au crescut cu 1,3% in zona euro si cu 1,7% in UE, in primul trimestru din 2021 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania,…

- Preturile la locuinte au crescut cu 1,3% in zona euro si cu 1,7% in UE, in primul trimestru din 2021 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania,…

- Federația Europeana de Handbal a anunțat numele primelor 10 echipe care vor juca in grupe, direct: RK Podravka Vegeta Koprivnica (Croația), Odense Handbold (Danemarca), Brest Bretagne Handball (Franța), FTC-Rail Cargo Hungaria și Gyori Audi ETO KC (Ungaria), ZRK Buducnost Podgorica (Muntenegru), Vipers…

- Incepe Campionatul European de baschet feminin, una dintre ultimele competiții majore inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Intrecerea se desfașoara in perioada 17-27 iunie, in Franța (Strasbourg) și Spania (Valencia). La start sunt calificate 16 națiuni, nu insa și Romania, care nu a mai ajuns la…

- Reprezentativa de fotbal a Tarii Galilor a invins nationala Turciei cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul Olimpic din Baku, in Grupa A a turneului final EURO 2020, succes care o duce aproape de optimile de finala. In schimb, Turcia, cu doua infrangeri, este ca și eliminata din turneu.…

- Tragerea la sorți a turului 2 preliminar din UEFA Conference League a avut loc, miercuri, la Nyon. FCSB va evolua cu Sahtior Karagandi din Kazahstan. Vicecampioana Romaniei a fost cap de serie. FCSB va juca primul meci acasa. Partidele din turul al doilea vor avea loc la 22 si 29 iulie. CSU Craiova…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu (foto), a fost ales, joi, ca membru in Comitetul Executiv al Comitetelor Olimpice Europene, cu prilejul alegerilor desfasurate la Atena. Covaliu a primit 39 de voturi din 50 posibile, ceilalti 11 membri fiind Jean-Michel Brun (Franta)…