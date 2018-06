Stiri pe aceeasi tema

- CM 2018. Arabia Saudita avea nevoie de macar un punct in meciul cu Uruguayul, pentru a mai spera la calificare, dar au cedat la limita, scor 0-1. Rezultatul consfinteste eliminarea Arabiei Saudite si a Egiptului, care au 0 puncte dupa primele doua runde. In conseccinta, "faraonii" si sauditii vor…

- Un locuitor din satul Zirgan, republica rusa Baskiria, este dispus sa isi vanda colectia de masini si bauturi, daca echipa Rusiei va invinge la Cupa Mondiala de fotbal. In varsta de 37 de ani, Azamat a...

- Nici nu a inceput bine Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia si deja pronosticurile incep sa fie date peste cap. Desi victoria Rusiei in partida cu Arabia Saudita era cotata de bookmakerii agentiei de pariuri online Unibet cu 1.47, cele mai populare site-uri internationale ce ofera ponturi pentru…

- Campioana mondiala en-titre Germania a fost invinsa surprinzator de Mexic in primul meci de la Cupa Mondiala, o victorie miraculoasa dupa un meci de exceptie facut de nord-americani, scor 1-0 pe marele stadion Lujniki din...

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, regreta ca a ratat lovitura de la 11 m care ar fi putut aduce victoria echipei sale in fata Islandei, sambata la Moscova, in cadrul Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018, informeaza EFE, citata de Agerpres. “Ma doare ca am ratat penalty-ul, pentru ca ar…

- Selectionerul echipei de fotbal a Rusiei, Stanislav Cercesov, a marturisit în conferinta de presa de joi ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a sunat sa îl felicite pentru debutul excelent la Cupa Mondiala pe care o gazduieste tara sa, 5-0 cu Arabia

- Selectionerul echipei de fotbal a Rusiei, Stanislav Cercesov, a marturisit in conferinta de presa de joi ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a sunat sa il felicite pentru debutul excelent la Cupa Mondiala pe care o gazduieste tara sa, 5-0 cu Arabia Saudita. ''Seful statului m-a sunat pentru…

- Din 14 iunie și pana in 15 iulie, 32 de echipe se vor infrunta in cea mai importanta competiție interțari. Prima zi este dedicata festivitaților de deschidere și meciului inaugural: Rusia – Arabia Saudita. Festivitațile vor incepe la 17:30, pentru ca la ora 18:00 sa fie dat startul…