Stiri pe aceeasi tema

- Spania a reușit sa obțina prima victorie la Campionatul Mondial din Rusia, elevii lui Fernando Hierro avand insa multe emoții in confruntarea cu Iranul. Ibericii s-au impus cu 1-0, fiind salvați de golul norocos al lui Diego Costa din minutul 54.

- Cupa Mondiala 2018 nu este locul potrivit pentru a vorbi despre accesul femeilor la meciurile de fotbal din Iran, a afirmat capitanul nationalei acestei tari, Masoud Shojaei, citat de Reuters. La meciul Iran - Spania, care va avea loc miercuri (astazi) la Kazan, este asteptata prezenta…

- Spania a ramas fara antrenor cu doar doua zile inainte de startul Campionatului Mondial - Julen Lopetegui a fost demis dupa ce a semnat "pe ascuns" cu Real Madrid. Ibericii nu au insa timp de liniște, formația antrenata acum de Fernando Hierro intalnind Portugalia la meciul de debut din Rusia (este…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In ultimul act al turneului de la Paris, Simona Halep o intalnește pe Sloane Stephens. Romanca s-a impus in ultimele patru confruntari directe, dar și in ambele meciuri disputate pe zgura. Sunt argumente solide in favoarea romancei, favorita astazi la caștigarea…

- O comisie independenta va examina vineri apelurile depuse de Romania si Spania, care contesta descalificarea lor de la Cupa Mondiala 2019, a anuntat marti World Rugby, citata de AFP, informeaza Agerpres. Pe 15 mai, Romania a fost penalizata cu retragerea a 30 de puncte in clasamentul zonei Europa pentru…

- Reuniunea Comitetului Executiv al Rugby Europe cu privire la meciul Belgia – Spania, arbitrat de Vlad Iordachescu, programata joi, a fost amanata, a anuntat federatia spaniola. Reuniunea ar urma sa aiba loc saptamana viitoare. “Inca nu se stiu data si ora”, noteaza ferrugby.es. Echipa nationala de…

- Sione Faka'osilea a jucat pentru reprezentativa de rugby in sapte din Tonga in competitia Gold Coast 2012-2013 si nu ar mai fi avut dreptul de a evolua pentru o alta echipa nationala. Jucatorul in varsta de 31 de ani a debutat in nationala Romaniei in martide 2017, intr-o partida cu Rusia, si a evoluat…

- Verdictul Rugby Europe in cazul arbitrul Vlad Iordachescu și al meciului Belgia – Spania va fi anunțat vineri, 23 martie. Comitetul pentru arbitri din cadrul Rugby Europe se va reuni, vineri, la Poznan, Polonia, pentru a viziona meciul și a decide asupra partidei. Fazele de joc ale partidei Belgia –…