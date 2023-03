Stiri pe aceeasi tema

- A fost facut un top al județelor din Romania unde oamenii au cele mai mari salarii. Ce domenii sunt cel mai bine platite in 2023, și unde se caștiga cei mai mulți bani. Pe ce loc se situeaza Bucureștiul și Clujul.

- Romania a avut o creștere economica de 4,8% in 2022, conform datelor semnal publicate de Institutul Național de Statistica (INS), dar principalele motoare economice ale cresterii au fost Bucurestiul, Constanta si Brasov.Suceava, Galați, Mehedinți, Tulcea și Mureș se afla in coada clasamentului ...

- Romania are cei mai mulți bugetari din UE, dar continua sa angajeze. Ca sa ne dam seama cat de mulți sunt salariații statului in funcție de județ, este suficient sa vedem care este numarul raportat la mia de locuitori. Cifrele de mai jos sunt calculate pe baza datelor furnizate de Agenția Naționala…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in februarie 2023 cu 44.49% fața de februarie 2022, atingand un volum de 12.449 unitați. Pe primele doua luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 24.715 unitați, in creștere cu 37.66% fțaa de perioada similara din…

- Intr-un raport pentru anul 2021, Romania ocupa locul 13 intr-un top al statelor europene cu cel mai mare grad de poluare. Pe de alta parte, la nivelul marilor orașe, se știe deja ca Bucureștiul este considerat unul din cele mai poluate, dar surprinzator, pe locul doi nu este Clujul, așa cum se credea…

- Romania se afla printre țarile fruntașe in topul mondial al iubirii. Este concluzia unui studiu realizat de Universitatea Wroclaw din Polonia. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Universitatea Wroclaw din Polonia, in cadrul caruia au fost analizate 45 de state. S-au acordat punctaje de…

- Potrivit unei analize BNR, peste 60% din creditele ipotecare din Romania in 2022 figureaza la romanii din 7 judete dezvoltate, printre care se numara și Clujul. Astfel, imprumuturile acordate de banci in Bucuresti si Ilfov reprezinta 35,2% din totalul creditelor ipotecare, iar urmatoarele 4 judete –…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 10,64% in primele 11 luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 6.022 de insolvente.