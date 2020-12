Stiri pe aceeasi tema

- Fanfara rasuna în Piața Mihai Viteazu cu ocazia Zilei Naționale a României. În acest an, evenimentul este unul mai restrâns din cauza pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, clujenii care se aflau în trecere s-au oprit pentru…

- Premierul Ludovic Orban anunța masuri speciale dupa ce numarul romanilor care iau bataie pe strazi pentru ca nu poarta maști a crescut. Deocamdata, acestea vor fi luate la metrou.Citește și: PROTEST la Timișoara: piețarii din Iosefin au ieșit in strada NEMULȚUMIȚI de inchiderea piețelor…

- Emil Boc lauda Clujul pentru numarul relativ mic, raportat la numarul populației, de infectari, afirmand ca cei din Cluj poarta masca și se spala pe maini. Insa, acum, judetul Cluj a inregistrat la ultima raportare cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19 intr-o singura zi, 104, iar autoritatile…

- Odata cu rezultatele finale ale alegerilor locale, Emil Boc, proaspat reales la carma Primariei municipiului Cluj-Napoca, este increzator ca va continua colaborarea buna cu edilii-șefi din Zona Metropolitana in vederea construirii Centurii Metropolitane.

- Astazi, 27 septembrie, locuitorii județului Cluj iși aleg din nou primarul, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni pentru urmatorii patru ani. Alegerile locale 2020 trebuiau sa se desfașoare in luna iunie, dar au fost amanate din cauza pandemiei. La Primaria Cluj…

- Deputatul Adrian Dohotaru susține ca are acum dubii in privința Centurii Metropolitane, dupa ce in trecut a susținut necesitatea ei, avand in vedere ca a crescut suprafața de padure ce va fi defrișata.”In condițiile in care centura sudica rade 57 de hectare oficial, estimare oficiala conservatoare,…

- Candidatul PSD pentru funcția de primar al Sucevei, Dan Ioan Cușnir, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca ar fi vrut sa se bucure de vestea transferului parcului Șipote catre primarie, insa a spus ca este mai mult ingrijorat de planul de amenajare a acestuia propus de primarul Ion Lungu.…

- Rezervația naturala Cheile Râmețului este formata din doua masive muntoase, o zona de chei cu doline, turnuri, peșteri, creste, toate înconjurate de paduri și pajiști. Așadar, locul poate reprezenta un delict pentru aventurieri. …