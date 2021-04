Clujenii, nemulțumiți de restricții: „E o mare porcărie ce se întâmplă!” VIDEO

Municipiul Cluj-Napoca a ajuns la rata de infectare cu COVID-19 la 7,65, ceea ce înseamna ca restricțiile care erau impuse pe weekend, respectiv circulația permisa doar pâna la ora 20:00 iar magazinele deschise doar pâna la ora 18:00, se vor aplica pe tot parcursul saptamânii. De asemenea, salile de sport și de fitness sunt închise definitv.

Aceste masuri se aplica începând de mâine, 2 aprilie, iar prefectul a spus ca daca rata va scadea exista posibilitatea sa ridice restricțiile… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

