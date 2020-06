Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala (INTERPOL) se pregatește de transferul în România al lui Marius Balo, profesorul clujean condamnat la 8 ani de pușcarie în China. Avocatul lui Marius, Eugen Iordachescu, a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presa,…

- Marius Balo, profesorul roman condamnat in China la opt ani de pușcarie pentru complicitate la frauda contractuala, are in Romania o singura ruda, pe Ioan Felecan, 66 de ani. Un unchi care, de ani buni, incearca din rasputeri sa-l aduca acasa. Barbatul spune ca Balo traiește intr-un iad, nu a mai vazut…

- Dupa ce a evitat timp de-o mai bine de o saptamana sa discute soarta celor 45 de egipteni și tunisieni intrați in greva foamei, ministerul anunța inclusiv ca fostul patron dorește sa-i reangajeze dupa ce i-a țepuit și i-a abandonat doua luni la o pensiune din marginea Sibiului. Intre timp, ITM a sancționat…

- In Romania, DNA a uzat la maxim de mandate pe siguranța naționala, care puteau fi prelungite cațiva ani la rand, fara ca cineva sa dea o socoteala pentru ingerințele nepermise in viața privata. Aceste mandate se emit de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, in baza unor probe, care de multe ori…

- Secția a IV-a Civila a Tribunalului din București a decis astazi ca sigla Rapidului din Liga 2 poate fi folosita și de AFC Rapid, echipa din Liga 4 București. Fotbal Club Rapid, formația din Liga 2, cea susținuta de marea masa a fanilor alb-vișinii, a cerut in instanța exclusivitate asupra siglei. Curtea…

- Doi asistenti medicali din judetul Botosani, sot si sotie, diagnosticati cu COVID-19 au intrat in greva foamei. Acestia refuza sa mai manance acuzand o internare abuziva la Sectia de Infectioase desi erau asimptomatici.

- Ca urmare a cercetarilor efectuate de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Maramures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, la data de 1 aprilie 2020, Curtea de Apel Cluj ndash; Sectia penala, a admis apelul declarat…

- Managerul Spitalului Universitar de Urgenta Elias din Bucuresti, Dr. Mugur Cristian Ardelean, a decis, joi, ca „Incepand cu data de 18.03.2020 se suspenda activitatea Sectiilor de Pediatrie, Geriatrie-Gerontologie si Sectia exterioara de Recuperare medicala, balneofizioterapie Olanescu pe perioada…