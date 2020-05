Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Sectia 2 Poliție Rurala Apahida au depistat la data de 23 mai, jurul orei 19.30, un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Jucu, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ161G, pe raza comunei Palatca, deși se afla sub influența bauturilor…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in aceste zile, o serie de acțiuni in trafic pentru a preveni accidentele rutiere cauzate de viteza excesiva."In perioada 12-13 mai a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca acționeaza pentru creșterea gradului de siguranța…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica seara, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate.”La data de 26 aprilie a.c., in jurul orei 20.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut pentru 24 de ore, in cursul zilei de marți, un barbat cercetat pentru comiterea unor infracțiuni rutiere.Conform oamenilor legii, la data de 20 aprilie a.c., in jurul orei 20.00, politistii l-au depistat pe barbatul de 36 ani, din comuna Tritenii de Jos, in…

- Polițiștii clujeni au depistat, in cursul serii de sambata, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși se afla intr-o stare avansata de ebritate.”La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 23.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 2 Politie Rurala…

- Politistii din cadrul Politiei municipului Gherla au depistat in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.45, un conducator auto in varsta de 37 de ani, din comuna Bonțida, județul Cluj, in timp ce se deplasa pe strada Dejului din oraș, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Oamenii legii…

- Un adolescent de 16 ani din județul Alba a intrat in vizorul Poliției dupa ce a condus un autovehicul, fara a deține permis. A fost prins in trafic, noaptea, intr-o localitate din județul Cluj. Potrivit IPJ Cluj, marți, in jurul orei 01.15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția…

- Sambata, in jurul orei 20.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat un barbat de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu un autovehicul pe strada 1 Mai din municipiul Dej, deși avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Politistii…