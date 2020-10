Clujean, accidentat grav la o moară din Beclean! Bărbatul a rămas fără picior Un barbat din județul Cluj a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce a fost ranit grav in timp ce instala niște piese la o moara din Beclean. Barbatul a ramas fara piciorul stand, dupa ce i-a fost prins de o componenta in mișcare a morii. La locuil accidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de pompieri și un echipaj SAJ. „Barbatul prins la moara in Beclean este in varsta de 64 ani. A prezentat o amputație de gamba stanga, conștient, a fost stabilizat de echipajul B2 SAJ și transportat la CPU Beclean de unde cel mai probabil va fi transferat la o clinica de specialitate… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

