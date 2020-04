Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat baut si cu permisul de conducere suspendat a fost prins de politisti dupa o urmarire de cativa kilometri pe sosea. Barbatul, care se deplasa sinuos pe carosabil, a fugit de controlul Politiei.

- Politistii din cadrul Politiei municipului Gherla au depistat in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.45, un conducator auto in varsta de 37 de ani, din comuna Bonțida, județul Cluj, in timp ce se deplasa pe strada Dejului din oraș, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Oamenii legii…

- Un barbat de 33 de ani si-a incendiat masina in fata sediului Inspectoratului de Politie Judeteana Constanta, revoltat din cauza numarului mare de amenzi pe care le-a acumulat in ultimii ani. Tanarul ar fi ramas fara permis de conducere chiar marti si, in urma gestului sau, s-a ales si cu dosar penal…

- Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti au intentionat sa opreasca in trafic un autoturism care circula pe DJ 242, in localitatea Varlezi. Conducatorul auto nu a oprit insa la semnalele luminoase si acustice, continuandu-si deplasarea in viteza, pe DN 24D. Dupa aproximativ…

- Urmarire intinsa pe zeci de kilometri a polițiștilor timișoreni de la rutiera. Oamenii legii au urmarit un individ din Calea Șagului pana la Denta, unde a facut accident. El mai fusese oprit de doua ori in aceeași noapte și se alesese deja cu doua dosare penale pentru conducere fara permis.

- Un șofer cu alcool „la bord” a fost prins de polițiștii secției rurale din Peciu Nou, care l-au urmarit pe strazile din Diniaș, dupa ce nu a oprit la semnalul lor, la un control, sambata seara. Polițiștii, la un control in trafic, au incercat oprirea unui șofer care conducea un Audi prin Diniaș. Acesta…

- Catalin Lupu, in varsta de 51 de ani, care era dat in urmarire pentru trafic de femei si copii in Romania, a fost arestat sambata dimineata, in Florida Keys, informeaza site-ul local10.com. Barbatul a fost predat agentilor Politiei de frontiera dupa ce a fost descoperit intr-o locuinta in care locuia…

- Un sofer baut care a incercat sa scape de politistii care i-au facut semn sa opreasca a fost prins dupa o urmarire de aproximativ 300 de metri. “La data de 29 ianuarie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Sagna, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire…