Un cetatean roman de 43 de ani a fost prins pe Aeroportul International din Cluj-Napoca in timp ce incerca sa scoata din tara aproximativ 2.700 de grame de monede si lingouri susceptibile a fi din aur si argint.



"Autoritatile de frontiera din cadrul Aeroportului International 'Avram Iancu' Cluj-Napoca au descoperit, ascunse in bagajele unui cetatean roman, monede si lingouri susceptibile a fi din aur si argint, in greutate totala de aproximativ 2.700g, pe care barbatul a incercat sa le scoata ilegal din Romania. In data de 01.09.2020, in jurul orei 12.30, la Aeroportul International…