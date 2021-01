Cluj: Protest al poliţiştilor împotriva îngheţării salariilor Mai multi politisti clujeni au protestat, miercuri, in fata Prefecturii Cluj, impotriva ordonantei de urgenta de inghetare a salariilor, emisa la sfarsitul anului trecut. "Scopul protestului este salarizarea politistilor, marirea pensiilor pentru rezervisti si salarizarea ordinii si sigurantei publice nationale. Guvernantii isi bat joc, noi suntem pe ultimul loc, dar trebuie sa iesim sa facem liniste, sa aparam cetatenii, suntem in prima linie si nu suntem respectati", a declarat unul dintre protestatari. Protestatarii, in umar de aproximativ 35 - 40, au purtat, printre altele, bannere cu mesaje… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

