Cluj: O pasagera sosita pe Aeroportul Avram Iancu, suspecta de coronavirus, a fost dusa la Spitalul de Boli Infectioase. Ce spune DSP

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Cluj informeaza ca e putin probabil ca persoana ajunsa marti, pe aeroportul clujean, cu suspiciune de contaminare cu coronavirus, sa fie infectata cu acest virus. "In cursul zilei de astazi, 28.01.2020, pe aeroportul din Cluj-Napoca, din cursa Varsovia-Cluj-Napoca,…

- O persoana aflata in cursa aeriana Varsovia - Cluj-Napoca a fost preluata, marti, de pe aeroportul clujean, intrucat a anuntat ca este posibil sa fi venit in contact cu o persoana cu suspiciune de infectie cu coronavirus. Persoana preluata va fi izolata, timp de doua saptamani, la Spitalul de Boli…

- Femeia venita din Varșovia la Cluj care anterior fusese intr-o zona cu coronavirus a fost dusa la spital. Nu are simptome, astfel ca masura e preventiva, potrivit Mediafax.Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a declarat ca femeia din cursa de la Varșovia a fost transportata preventiv…

- Aeroportul International Avram Iancu Cluj a luat primele masuri in ceea ce priveste noul tip de coronavirus. Pasagerii care se deplaseaza in zonele din China aflectate de noul coronavirus suft sfatuite de oficialii Aeroportului International Avram Iancu Cluj sa „evite contactul cu persoane bolnave,…

- Virusul care se raspandeste in China se transmite de la o persoana la alta, a declarat luni Zhong Nanshan, un expert din cadrul Comisiei guvernamentale chineze pentru Sanatate Publica, citat de cotidianul Corriere della Sera.Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat…

- Medicul fals Matteo Politi, despre care Libertatea a dezvaluit ca a facut implanturi mamare, rinoplastii si a marit buzele mai multor romance, deși nu avea studii de specialitate, a fost trimis in judecata. Dupa ce Libertatea a dezvaluit in exclusivitate in urma cu aproape un an, procurorii de la Parchetul…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș informeaza ca in județul Argeș au fost confirmate 48 cazuri de gripa la persoane nevaccinate antigripal (47 cazuri cu virusul B și un caz cu virusul AH3). Dintre cele 48 de cazuri, 46 sunt copii și doi sunt adulți. Avand in vedere incidența mare a cazurilor in…

- Direcția de Sanatate Punblica a dat amenzi in valoare de 200.000 de lei Spitalului Floreasca din Capitala, relateaza digi24.ro.Informații de ultima ora in privința scandalului de la Spitalul de Urgența Floreasca, din Capitala, dupa ce, la sfarșitul lunii decembrie, o pacienta a luat foc pe masa de operație.Conform…