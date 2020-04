Stiri pe aceeasi tema

- Un factor poștal din județul Cluj a fost depistat cu coronavirus, iar acum se afla internat. Pana sa fie depistata pozitiv la COVID-19, femeia a intrat in contact cu sute de persoane, carora le-a livrat corespondența, pensiile și alte venituri. Femeia deservea satele Tritenii de Jos, Clapa, Triteni…

- O femeie angajata ca factor poștal și care deservește satele Tritenii de Jos, Clapa, Triteni Hotar și Padureni a fost confirmat cu coronavirus.Femeia a fost internata la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj Napoca, dupa ce din 15 aprilie 2020 s-a aflat in izolare la domiciliu.In satele pe care…

- 57 de pacienți confirmați pozitiv cu COVID-19 din județul Cluj erau internați joi la amiaza la Cluj-Napoca, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, a anunțat prefectul Mircea Abrudean. La zi in județul Cluj sunt 526 persoane in carantina și…

- Redam în cele ce urmeaza întregul comunicat transmis de oficialii Unitatii de Primiri Urgente din Cluj-Napoca catre mass-media prin intermediul prefectului Mircea Abdrudean: În data de 22 martie 2020 Unitatea de Primire Urgențe a SCJU Cluj-Napoca a fost anunțata de catre…

Pacientul in varsta de 45 de ani, din localitatea Cheia, a fost internat in data de 16 martie la Spitalul Municipal Turda, cu febra și frisoane, diagnosticul la internare fiind de sindrom febril,...

- Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova. Pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer). Al doilea pacient, in varsta…

- Potrivit unui comunicat transmis de Instituția Prefectului Cluj luni seara, în acest moment, în județ sunt 981 de persoane în izolare la domiciliu și 132 de persoane carantinate instituționalizat. Patru clujeni au fost diagnosticați cu noul coronavirus. "Avem…

Medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca au anunțat sambata seara, la ora 22.35, ca testele facute ultimilor patru pacienți internați la Cluj au ieșit negative.