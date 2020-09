Cluj-Napoca este în finala competiției de desemnare a Capitalei Europeane a Inovării ​Alaturi de Valencia, Viena și alte trei orașe europene, Cluj-Napoca este printre cei șase finaliști ai competiției pentru titlul de Capitala Europeana a Inovarii în 2020 și ar putea câștiga 1 milion de euro, transmite Mediafax.



Un juriu la nivel înalt, format din experți independenți, a selectat cei șase finaliști dupa interviuri detaliate cu reprezentanții unui numar de douasprezece orașe aflate pe o lista scurta.



Cele șase orașe finaliste ale ediției din acest an sunt: Cluj-Napoca (România), Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia), Leuven (Belgia), Valencia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

