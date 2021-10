Cluj-Napoca a trecut de 10 la mia de locuitori! Practic, 1 clujean din 10 are Covid

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Cluj-Napoca a depașit luni, 11 octombrie, rata de infectare de 10 la mia de locuitori, ajungand la 10.35. Și in comuna Florești a explodat numarul de cazuri de COVID. Rata de infectare a ajuns la 11.08.Rata de infectare din localitațiCluj-Napoca - 10.35Dej - 6.32Gherla - 9.81Turda - 4.07Campia…

- Municipiul Cluj-Napoca a depașit rata de infectare de 9.5 cazuri COVID la mia de locuitori. Vineri, 8 octombrie, incidența era de 9.11 la mie, iar sambata s-a ajuns la 9.58.Comuna Florești a depașit pragul de 10 la mie joi, ajungand astazi, la 10.26.Rata de infectare pe localitațiDej - 5.93Gherla -…

- La Cluj-Napoca rata de infectare a ajuns vineri, 8 octombrie, la 9.11 la mie. In urma cu 24 de ore era 8.76. De asemenea, comuna Florești - lipita practic de Cluj-Napoca - a ajuns la 9,47, iar joi era puțin peste 9. Rata de infectare pe localitați din Cluj: Dej - 5.69 Gherla…

- Efectele participarii in numar mare la festivalul Untold de la Cluj se vad in trendul ascendent al infectarilor pe care il observam in perioada de fata, a spus medicul Alexandru Rafila si parlamentar PSD, potrivit stiripesurse.ro. Mai mult de 265.000 de persoane, din peste 100 de tari, au venit sa asculte…

- DSP Cluj a anunțat astazi, 29 septembrie 2021, ca Municipiul Cluj-Napoca a ajuns la o incidența a cazurilor noi de Covid-19 de 6,03 la mia de locuitori. Cluj-Napoca va intra intr-o perioada de observare din partea autoritațile, care vor urmari evoluția cazurilor in urmatoarele 48 de ore, iar daca acestea…

- Sambata, 25 septembrie, rata de infectare in municipiul Cluj-Napoca a ajuns aproape de 4,5 la mie. Situația se agraveaza, rata de infectare crescand intr-un ritm alert in ultima perioada.Creșterile se observa, de asemenea, și in alte localitați din județ, unde s-au impus deja o serie de restricții.…

- In județul Cluj, rata de infectare a ajuns la 1.05 la mia de locuitori. Care este situația in principalele localitați clujene?Rata de infectare Cluj. Situația in localitațiCluj-Napoca - 1.42Dej - 0.89Gherla - 0.74Turda - 0.38Campia Turzii - 0.80Huedin - 1.37Baciu - 0.98Feleacu - 2.92Florești - 1.12Situația…

- In județul Cluj, au fost descoperite alte 81 de cazuri noi de coronavirus. De asemenea, rata incidenței continua sa creasca. Rata de infectare la ClujCluj-Napoca - 0.91Dej - 0.34Gherla - 0.57Turda - 0.14Campia Turzii - 0.40Huedin - 0.74Apahida - 0.26Baciu - 0.98Feleacu - 2.47Florești 0.55Situația…