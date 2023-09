Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș in Dolj: Un barbat și-a amenințat cu moartea fosta partenere si a sarit la politistul chemat sa intervinaUn barbat de 35 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa a facut scandal la locuinta fostei partenere si a amenintat-o cu moartea pe femeie. De asemenea,…

- Un barbat este cercetat de politisti dupa ce a montat la mai multe bancomate din București un dispozitiv cu ajutorul caruia a reusit sa fure baniUn barbat este cercetat de politisti dupa ce a montat la mai multe bancomate din Bucuresti un dispozitiv cu ajutorul caruia a reusit sa fure bani, iar anchetatorii…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp pe str. Horea din centrul Clujului. Din primele informații se pare ca victima este un motociclist care ar fi fost acroșat de catre conducatorul unui vehicul. Potrivit surselor BZC, victima ar fi primit ingrijiri din partea pietonilor care…

- Un barbat de 36 de ani din Uricani s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala, dupa ce a sarit in timpul mersului din autoturismul ramas fara frane si a ajuns la spital, informeaza News.ro.Incidentul a avut loc sambata in orasul Uricani din judetul Hunedoara."La data de 19 august 2023, ora 11:00,…

- Un apel la 112 a anunțat sambata seara faptul ca la o trecere la nivel cu calea ferata din Gherla, pe strada Horea, se afla un barbat ranit. La fața locului au intervenit echipaje medicale și poliția. Din primele informații, victima ar fi sarit din trenul accelerat Galați – Cluj Napoca, dupa ce acesta…

- Un apel la 112 a anunțat ca o persoana a fost lovita de tren in aceasta seara, puțin inainte de ora 19, in municipiul Gherla. Evenimentul s-a petrecut in zona barierei de langa spital. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat o ambulanța, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Femeile vor duce greul incalzirii climei, in contextul in care valurile de caldura tot mai frecvente reprezinta o amenintare din ce in mai mare pentru munca, veniturile si vietile lor, avertizeaza cercetatori citati vineri de Reuters și Agerpres.Efectele arsitei sunt in mod disproportionat periculoase…

- Peste 20 de pompieri, intre care scafandri, intervin, cu opt barci, pentru cautarea unei persoane care a disparut in apele raului Bega, in municipiul Timisoara, scrie News.ro.Incidentul s-a petrecut sambata seara in zona podului Decebal din Timișoara. Un șofer care trecea pe pod a observat un barbat…