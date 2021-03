Stiri pe aceeasi tema

- ECO AUTO SPA , o afacere inceputa in perioada de pandemie se dovedește a fi infloritoare, la aproape un an de la inființare. Doi clujeni au adus conceptul de spalatorie auto mobila la Cluj-Napoca, iar comenzile au inceput sa apara din prima zi. Serviciul este ecologic, iar spalatoria se deplaseaza oriunde…

- Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara va fi gazda unei expoziții inedite. „Sa nu uitam sa speram, sa facem binele, sa spunem adevarul și sa cautam frumosul” este motto-ul sub care se desfașoara expoziția „Fotografie…

- Sondaj: Peste 55 la suta dintre romani vor sa se vaccineze in acest an Foto: Maria Mandița Mai mult de jumatate dintre români, peste 55 la suta, declara ca intentioneaza sa se vaccineze anti-COVID-19 în acest an, arata un sondaj realizat de INSCOP în parteneriat cu Centrul…

- Expozitia foto-documentara „Regele Ferdinand I si reformele Marii Uniri. 100 de ani de la Reforma Agrara” va putea fi vizitata, in perioada 28 ianuarie – 7 martie, la Muzeul National Cotroceni, anunta Agerpres. Expozitia ilustreaza etapele reformei agrare din anul 1921, modul de aplicare si…

- Primaria Capitalei prin Biblioteca Metropolitana București (BMB) invita bucurestenii iubitori de arta sa viziteze expoziția de pictura „Jurnal de introspectie V” a artistelor Mirela Traistaru si Dorothea...

- CHIȘINAU, 15 ian - Sputnik. Tatiana Danțova din Chișinau a implinit de curand 72 de ani, iar ziua sa de naștere și-a sarbatorit-o la Centrul de gazduire a persoanelor fara adapost, unde se afla de doua luni. Cu șapte ani in urma, a ajuns in strada dupa ce chiar fiica ei a deposedat-o de apartamentul…

- La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost inaugurata ieri, 4 ianuarie, expoziția cu genericul ”La pas prin Chișinaul secolului XX”. Solicitata de agenție, directorul adjunct al instituției, Mariana Vasilache a menționat ca Chișinaul este, fara dubii, un oraș al contrastelor. O așezare care-și…

- Autoritațile au transmis o serie de reguli care trebuiesc respectate și in urmatoarea perioada. Este interzisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23,00- 5,00, cu urmatoarele exceptii: deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile…