- Uniunea Europeana vine cu o solutie pentru statele ce se confrunta cu un deficit al fortei de munca. E posibil ca si in Romania sa se treaca la saptamana de munca de patru zile. „Cred ca este un lucru care avanseaza treptat, pentru ca noile generatii au o anumita viziune despre echilibrul intre munca…

- Haos in trafic astazi, in centrul Capitalei. Semafoarele nu funcționeaza la Piața Unirii de peste doua ore, așa ca șoferii pierd minute bune pentru a traversa intersecția, una dintre cele mai mari din București. De vina pentru situație este o pana de curent produsa in zona, transmite Administrația Strazilor…

- Un sondaj realizat de Reveal Marketing Research arata ca 7 din 10 angajați știu sau ar vrea sa știe salariile colegilor de munca. Potrivit aceleiași surse, 50% dintre angajații romani cunosc salariile colegilor lor, iar 38% dintre ei nu le cunosc și ar vrea sa afle informații in acest sens. Totodata,…

- O noua garsoniera, așa este denumita in anunț, a fost scoasa la inchiriat in orașul de cinci stele Cluj-Napoca. Prețul este de 250 de euro, pe luna, iar condițiile de tot rasul. Incaperea de la subsol este situata pe strada Emil Zola nr. 2, in Piața Muzeului, fix in centrul Clujului. Din lipsa…

- Saptamana de lucru de 4 zile nici nu a inceput bine sa fie o realitate ca o noua idee revolutionara apare pe piata muncii: Programul de munca de 9 zile, unde odata la doua saptamani angajatii primesc cinci zile fara munca. Saptamana de lucru de patru zile, in care angajatii lucreaza cu o zi in... View…

- Sute de etnici maghiari au marșaluit in centrul orașului Cluj-Napoca miercuri, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Manifestanții au asupra lor steaguri ale Ungariei, iar unii dintre ei sunt imbracați in constume populare.

- Un barbat a fost filmat in fața magazinului Sora, in timp ce umbla nestingherit printre mașini și iși punea viața in pericol.Șoferii au claxonat pentru a-l atenționa, mai ales ca acolo traficul este cam ”salbatic”.

- Sute de pasageri si membri ai echipajului s-au imbolnavit in timp ce se aflau la bordul unei nave de croaziera a companiei Princess Cruises, dar cauza suferintei lor ramane deocamdata un mister, relateaza postul american CBS News, preluat de News.ro . In total, 284 din cei 2.881 de pasageri de pe uriasul…