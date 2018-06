Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 10.000 de persoane au protestat duminica seara, pentru a sasea zi consecutiv, pe strazile din Cluj-Napoca și in Piata Unirii (FOTO: Zoltan-Csongor Sipos). Peste 3.500 de persoane au protestat, pentru a sasea zi consecutiv, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, unde au fost instalate 11 corturi…

- Aproximativ 1.000 de persoane au ieșit în strada al Cluj-Napoca, în a treia zi consecutiva de proteste împotriva Guvernului, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Manifestanții scandeaza ”Demisia!” și ”Fara ordonanțe!”.De asemena, mai…

- Peste 1.000 de persoane au protestat miercuri seara, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, fata de modificarile la Codul de procedura penala, solicitand demisia Guvernului si scandand „Nu va fie frica, Ardealul se ridica”, unii avand tobe cu care au batut ritmul scandarilor, scrie Mediafax. Protestatarii…

- Protestul s-a incheiat in jurul orei 21:50, insa mai mulți ieșeni si-au exprimat intenția de a lua parte la o noua acțiune similara, maine, de la ora 18, tot in Piata Unirii. UPDATE 21:00 Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Un nou protest a avut loc la Cluj-Napoca, marți seara, pentru a protesta împotriva guvernanților, dupa ce Camera Deputaților a aprobat, luni, proiectul de lege privind Codul de procedura penala. Peste 1.500 de persoane au participat la manifestația care a început ora 19.00,…

- Peste 1.000 de persoane au participat marti seara la un miting impotriva Guvernului si au scandat mesaje prin care au cerut demisia acestuia. Oamenii au purtat in maini pancarte cu cifra 100, tricolora, avand cele doua zerouri legate cu un lant, ca niste catuse, pe care era scris mesajul "100 de ani…

- Numarul protestatarilor din Piata Victoriei se ridica in jurul orei 20,30 la circa 5.000 de persoane, fiind oprita de catre fortele de ordine circulatia auto pe bulevardul Kiseleff. Protestatarii striga lozinci cum ar fi "DNA sa vina sa va ia", "Justitie, nu coruptie", "Analfabetii", "Demisia", "Nu…