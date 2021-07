Cluj: Acoperişuri deteriorate, copaci smulşi, locuinţe fără curent în urma unei furtuni puternice Mai multe zone din municipiul Cluj-Napoca si din localitatile limitrofe au fost afectate, duminica seara, de o furtuna puternica insotita de grindina.



Pana la miezul noptii de duminica spre luni, la ISU Cluj au fost inregistrate 80 de solicitari, la care au intervenit 11 echipaje formate din 30 de pompieri.



"Sunt inregistrate (...) solicitari pe municipiul Cluj-Napoca pentru indepartarea arborilor cazuti, doua solicitari pentru acoperisuri deteriorate si cinci apeluri referitoare la avarii privind afectarea retelelor de alimentare cu energie electrica. Situatia este in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

