- Reprezentantii Clubului Fermierilor Romani se declara dezamagiti de votul favorabil din 2 septembrie din Camera Deputatilor privind modificarea legii de reglementare a procesului de vanzare a motorinei, care modifica Codul Fiscal si impune obligatia pentru intermediarii de carburanti sa aiba depozite…

- Reprezentanții Clubului Fermierilor Români pentru Agricultura Performanta considera ca agricultura din România va fi afectata din cauza legii de reglementare a procesului de vânzare a motorinei, care modifica Codul Fiscal și impune obligația pentru intermediarii de carburanți sa aiba…

- Legea, care modifica articolul 435 al Codului Fiscal, referitor la conditiile de distributie si comercializare a produselor accizabile, introducand conditii suplimentare pentru operatorii economici care intentioneaza sa distribuie si sa comercializeze angro produse energetice, a fost adoptata miercuri…

- Camera Deputatilor a modificat pe 19 august, in calitate de for decizional, Legea 263/2010, prin care s-a extins numarul localitaților din țara in care exista industrii poluante. Inițial, incepand din anul 2017, legea a inclus, din județul Mureș, municipiul Tg. Mureș, iar din aceasta luna se pot pensiona…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, decizional, reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani a persoanelor care au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, precum si pe o raza de 8 km in jurul acestora, potrivit Agerpres. Proiectul, initiat de senatorul PNL de…

- Guvernul a depus luni, in aceeasi zi cu presedintele Klaus Iohannis sesizare referitoare la Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Sesizarile vizand aceasta lege, prin care Parlamentul…

- PSD anunțase ca nu va permite eșalonarea alocațiilor și ca Guvernul va trebui, conform legii, sa le dubleze imediat. PSD continua lupta pentru dublarea alocațiilor la Camera Deputaților, care este for decizional. Guvernul a atacat legea dublarii alocațiilor la CCR, iar acum a scos in fața…

- Taierea pensiilor speciale a fost votata de Camera Deputaților, for decizional in acest caz Sursa articolului: Parlamentul a votat impozitarea cu 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania. Daca nu va fi contestata la CCR, legea merge la promulgare Credit autor: Realitatea De Mures. Source