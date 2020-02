Clubul Denizlispor a anuntat, vineri, ca noul antrenor principal al echipei este Bulent Uygun, care a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului.

Uygun, in varsta de 48 de ani, a pregatit ultima data echipa Kayserispor, in perioada 31 octombrie – 26 decembrie 2019, potrivit News.ro.

La Denizlispor, Bulent Uygun ii succede lui Mehmet Ozdilek, demis saptamana trecuta dupa un meci pierdut in fata echipei Kayserispor, scor 0-1, joc…