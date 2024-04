Cei foarte bogați traiesc intr-o lume aparte, iar strategiile lor de investiții sunt, de asemenea, foarte diferite de portofoliul investitorului mediu. „Deși nu exista un prag oficial, milionarii sau persoanele cu o avere neta totala de peste 100 de milioane de dolari reprezinta un bun punct de referința pentru a intra in clubul celor 0,001%”, […] The post Clubul 0,001%. Unde iși plaseaza banii centimilionarii lumii first appeared on Ziarul National .