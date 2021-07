In vreme ce gunoiul se aduna din nou pe strazile din Sectorul 1, un nou episod din lupta Primarie – Romprest Service se consuma in spațiul public. De aceasta data, primarul acuza prestatorul de servicii ca ar fi incasat nelegal și fara baza contractuala 244 de milioane de lei. Edilul invoca un audit la Primaria Sectorului 1, solicitat la inceputul mandatului Ministerului de Finanțe, condus la vremea aceea de dl. Florin Cițu. In urma acestui demers, timp de șase luni de Direcția Generala de Inspecție Economico-Financiara din cadrul Ministerului de Finanțe a verificat ce s-a intamplat cu fondurile…