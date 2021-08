Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a precizat vineri seara ca nu a intrat niciodata in camera in care se numarau voturile, in seara alegerilor locale. Reactia sa vine dupa ce in spatiul public au fost difuzate imagini conform carora ea ar fi intrat in camera cu voturile in seara alegerilor locale. "Un nou fake-news grosolan a aparut simultan la televiziunile abonate la banii primariei pana sa ajung eu primar, sunt incercari disperate ale lui Dan Tudorache si ale avocatului acestuia de a distrage atentia de la dosarele deschise de DNA. De 9 luni se chinuie sa zica ca am furat voturile si nimeni…