PSD o acuza pe Clotilde Armand ca minte din nou atunci cand lanseaza acuzații la adresa social-democraților privind construcția unui complex rezidențial. “Clotilde Armand minte din nou sau poate e acel gen de primar care nu stie cine si unde construieste in sectorul pe care ar trebui sa il administreze. Spune ca noi construim pe un teren care nici macar nu ne apartine – PSD sector 1 este chirias in str. Sontu nr 11. Nu avem in proprietate nici cladire, nici teren. Asadar daca are dubii despre orice situatie pe care ar trebui sa o cunoasca, sa trimita un control de la Politia Locala, sa faca inca…