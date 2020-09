Documente atasate: Declaratie de avere Declaratie de interese

Armand si sotul au 12 terenuri in Romania, doua case de locuit (242 de metri patrati si 300 de metri patrati) si doua apartamente in Bucuresti, precum si doua autotorisme.

Familia lui Clotilde Armand are 140.000 de lei si aproape 250.000 de euro in conturi, plus depozite bancare in valoare de peste 180.000 de euro si are aproape 100.000 de euro in fonduri de pensii private. De asemenea, detine titluri de stat la BCR in valoare de 75.000 de euro.

In ceea ce priveste indemnziatia de europarlamentar, candidata USR-PLUS…