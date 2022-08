Clotilde Armand anunță investiții în premieră în Capitală - Vor pune capăt accidentelor rutiere Clotilde Armand a anuntat ca a fost finalizata construirea primelor doua intersectii suprainaltate din Sectorul 1, iar pana la finalul acestui an vor fi 35 de astfel de intersectii suprainaltate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Clotilde… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Clotilde…

Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a anuntat ca a fost finalizata construirea primelor doua intersectii suprainaltate din Sectorul 1, iar pana la finalul acestui an vor fi 35 de astfel de intersectii suprainaltate, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sectorul petrolier are nevoie de investitii in valoare de 12 trilioane de dolari pana in 2045, a declarat secretarul general al Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol, Haitham Al-Ghais, pentru CNBC Arabia, scrie publicatia Arab News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat de 36 de ani, care fusese condamnat la cinci ani si cinci luni de inchisoare pentru trafic de droguri, a fost gasit de politistii din Capitala intr-un imobil din Sectorul 2, el fiind incarcerat, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tinand cont de procentul scazut de recenzare din Capitala si de faptul ca in ultimele zile numarul persoanelor care vin la punctele fixe a crescut, administratia locala a Sectorului 1 a decis deschiderea altor doua puncte fixe pentru efectuarea recenzarii fara deplasarea la domiciliul persoanei si…

- Furnizarea apei calde va fi oprita pentru 140 de blocuri din Sectorul 3, pana pe data de 24 iunie, din cauza unor lucrari, anunta luni Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti. Probleme cu apa calda pot sa apara la alte 830 de blocuri și la spitalele Colentina și Fundeni, scrie Mediafax.…

- Ministru de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri ca noile prevederi legale de innasprire a sancțiunilor și de sancționare a comportamentului agresiv in trafic iși dovedesc eficiența: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Politia Capitalei solicita, vineri, sprijin pentru gasirea unui minor de 17 ani disparut. Acesta a plecat de la domiciliul din Sectorul 1 si nu a mai revenit, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In premiera pentru Sectorul 4, un nou punct de lucru al Serviciilor Publice Comunitare pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple din Bucuresti si judetul Ilfov se va deschide in centrul comercial Grand Arena Mall. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…