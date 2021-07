Clotilde Armand acuză PSD de malversațiuni pentru a „captura” baza sportivă Cireșarii din București Deși se afla intr-un stadiu avansat de degradare, sau poate tocmai de aceea, oficialii Ministerului Educației au refuzat de-a lungul timpului sa predea baza Cireșarii catre Primaria Sectorului 1, care o poate reabilita. „PSD și afaceriști apropiați de Liviu Dragnea vor sa puna mana pe Baza Cireșarii! In nenumaratele discuții purtate cu locuitorii Sectorului 1, acestia s-au plans ca Baza Sportiva Cireșarii se afla intr-o faza avansata de degradare, in timp ce copiii si tinerii au putine locuri unde sa faca sport si miscare in aer liber. Mai mulți primari au incercat sa preia complexul de la Ministerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

