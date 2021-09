Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile anului scolar 2021 – 2022 au inceput luni, 13 septembrie, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant, respectand masurile de protecție impuse in contextul pandemiei. Pentru cei aproximativ 2.900.000 de elevi si prescolari cursurile anului scolar 2021 – 2022…

- Aproximativ 2,8 milioane de elevi incep școala pe 13 septembrie. Dintre aceștia, mai bine de 2400 vor incepe și acest an școlar tot in format online din cauza faptului ca in localitațile unde locuiesc incidența depașește 6 la mia de locuitori. Dintre localitațile unde se va invața online, cele mai multe…

- Cimpeanu a precizat ca localitațile respective sunt in județele Satu Mare, Arad, Salaj, Dolj și Teleorman. ”Luni, toți cei trei milioane de elevi vor fi prezenți fizic la școala. Este un moment extrem de important. Fac excepție cele 11 localitați - este vorba de 5 localitați in Satu Mare, doua in Arad,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca la un an și jumatate de la debutul pandemiei de coronavirus, mai exista probleme de conectare a unor elevi.„Aveam probleme de conectivitate, avem și acum, chiar daca mai puține decat aveam in urma cu un an, in condițiile in care aveam probleme cu echipamentele,…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Timis, Marin Popescu, a declarat, joi, in cadrul Colegiului prefectural, ca lipsa de comunicare din perioada pandemiei, cand invatamantul s-a desfasurat preponderent in sistem online, a condus la transferarea violentei fizice dintre elevi, din scoala, in mediul…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat intr o vizita in Parcul Natural Comana a sustinut o declaratie de presa in cadrul careia s a referit si la deschiderea noului an scolar. Astfel, Seful Statului a mentionat ca elevii vor merge la scoala in format fizic. In situatia in care valul 4 al pandemiei de Covid…

- Cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 asociate prezenței la școala au legatura mai mult cu situația epidemiologica din localitate, arata un studiu american publicat in revista Nature și citat de Edupedu.ro . Astfel, rata de infectare nu este influențata in mod considerabil de cursurile facute in format…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca este convins ca un eventual val patru al pandemiei de COVID-19 nu va fi atat de agresiv incat sa impiedice derularea normala a procesului de invatamant.